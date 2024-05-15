دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، ضمن بعثة الفريق التي ستغادر القاهرة وتتوجه نحو الأراضي التونسية، لمواجهة نادي الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

وشارك الشناوي في مران فريق "المارد الأحمر" الأخير، الأربعاء، على أرض ملعب مختار التتش، قبل السفر نحو تونس.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا أن محمد الشناوي اعترض على قرار جلوسه على دكة البدلاء خلال المباريات الماضية، وبأنه تعرض لعقوبة انضباطية على أثر ذلك، وسط مزاعم بأنه لن يسافر مع بعثة الفريق إلى تونس، قبل أن يتم نفي ذلك.

وفي تصريحات نقلها حساب النادي الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي، قال محمد الشناوي قبل مواجهة الفريق لمنافسه الترجي: "أكيد المباراة صعبة، مباراة نهائي بين فريقين نالا ألقاباً كثيرة، نحن نعلم بأنها ستكون صعبة، نستعد ونتحضر للمباراة بشكل جيد، وليست هذه المرة الأولى التي سنلعب فيها في تونس".

وكان الحارس، البالغ من العمر 35 عامًا، قد شارك في 19 مباراة فقط مع فريق "المارد الأحمر" بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية، قبل أن يحجز زميله الحارس مصطفى شوبير مكانه في التشكيل الأساسي على حسابه.