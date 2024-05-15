دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل نادي أستون فيلا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) في الموسم المقبل 2025/2024 بعد ضمان احتلاله المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويقع أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 68 نقطة، خلف أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، مع تبقي جولة واحدة على ختام منافسات البريميرليغ.

أستون فيلا، مملوك بالمشاركة للملياردير المصري ناصف ساويرس، إذ استحوذ على نسبة 55% من ملكية النادي في يوليو/ تموز 2018.

وحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على تهنئة شقيقه، ناصف، بوصول ناديه إلى مسابقة "تشامبيونزليغ"، للمرة الأولى منذ 42 عامًا.

وقال نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تهانينا لأخي ناصف على العمل الرائع، فخور بتأهل أستون فيلا، وهو نادي مملوك لمصر، إلى دوري أبطال أوروبا".

كما تفاعل نجيب ساويرس مع بعض التدوينات لحساب نادي أستون فيلا حول تأهل الفريق إلى المسابقة الأوروبية.