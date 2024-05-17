النني يوجه رسالة مؤثرة لجماهير أرسنال: "سأقول لكم وداعا الأحد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري لنادي، أرسنال الإنجليزي، محمد النني، رسالة وداع لجمهور فريقه بعد أن تقرر رحيله عن صفوف "الغانرز" هذا الصيف.

وقال النني في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أيها الغانرز، أنا هنا اليوم لأرسل رسالة لكم وأقول وداعا وأشكركم على كل ما فعلتموه من أجلي: الحب والدعم واللطف".

وتابع اللاعب المصري، الذي انضم لصفوف أرسنال عام 2016 قادما من نادي بازل السويسري: "سأشتاق إليكم كثيرا وستبقون في قلبي للأبد وأردت أن أقول كم أحبكم وكم تعنون بالنسبة لي ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها".

وأردف النني قائلا: "سأراكم الأحد في ملعب الاتحاد لأقول وداعا وجها لوجه... أراكم حينها غانرز".

ولم يُعلن أرسنال رسميا عن نهاية العلاقة مع اللاعب المصري، لكن وسائل إعلام عدة ذكرت أن النني سيرحل بنهاية الموسم عن ملعب الاتحاد بعد نهاية عقده.

وسيواجه أرسنال نادي إيفرتون، الأحد، في المباراة الأخيرة في الموسم إذ يتطلع فيها لتحقيق الفوز وخسارة مانشستر سيتي أمام ويست هام يونايتد، في أسبوع حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.