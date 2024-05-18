دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة للاعب كريستيانو رونالدو، خلال مباراة بين نادي النصر ومنافسه الهلال، على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة كانت النتيجة تشير لتقدم فريق "العالمي" بهدف، قبل أن يتحصل فريق "الأزرق الهلالي" على ركلة جزاء بقرار من الحكم، ولم يكن النجم البرتغالي راضياً على هذا القرار.

ونجح نادي الهلال في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ، لينجح في إحراز التعديل، وشوهد رونالدو وهو ينفعل غضباً بعد الهدف، إذ رمى الكرة في الهواء.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1/1، ظهرت علامات الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو، إذ أخفق نادي النصر بتحقيق الفوز على غريمه التقليدي "الأزرق الهلالي"، ثم طالب زملائه بالتوجه نحو المدرجات لتحية المشجعين.

ويشار إلى أن نادي الهلال قد حسم لقب دوري "روشن" لصالحه هذا الموسم 2024/2023، فيما يقع فريق "العالمي" في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 78 نقطة.