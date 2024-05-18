السعودية.. تصرف "لافت" من جورجي جيسوس مع مشجع بعد مباراة الهلال والنصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به المدير الفني للهلال، جورجي جيسوس، مع مشجع، أنظار المتابعين، على هامش مواجهة الفريق لمنافسه النصر، الجمعة، وضمن منافسات دوري "روشن" السعودي.

فبعد صافرة نهاية المباراة، شوهد جيسوس وهو يحصل على قميص لاعبه، روبن نيفيز، عقب طلبه، قبل أن يقوم بمنحه لأحد المشجعين الذين تواجدوا في مدرجات ملعب "الأول بارك".

وكان فريق "الأزرق الهلالي"، تحت إشراف جورجي جيسوس، قد فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه فريق "العالمي"، ضمن مباريات الأسبوع الـ32.

وكان جيسوس (69 عاماً) قد قاد نادي الهلال لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، وذلك للمرة الـ 19 على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة.