دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح نادي كالياري، تحت قيادة المدير الفني كلاوديو رانييري، بالبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي (سيريا أ)، وتجنب الهبوط لمصاف الدرجة الثانية.

وضمن نادي كالياري استمراره في دوري الأضواء، بعد فوزه على نظيره ساسولو بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ37.

ووصل كالياري للنقطة 36 في المركز الرابع عشر على سلم ترتيب أندية المسابقة هذا الموسم 2024/2033.

وعقب صافرة نهاية المباراة، انتاب رانييري ولاعبيه فرحة عارمة احتفالاً بتجنب الهبوط، تحت أنظار جماهيرهم الذين تواجدوا في المدرجات، وقام اللاعبون بحمل مدربهم البالغ من العمر 72 عامًا على الأكتاف.

وكان كلاوديو رانييري الذي يُلقب بـ"صانع المعجزات" قد قاد نادي كالياري للصعود إلى مسابقة "سيريا أ" في الموسم الماضي، قبل أن يقوده للبقاء في دوري الكبار هذا الموسم.

ويعد رانييري من المدربين الذين حققوا إنجازات غير متوقعة على الإطلاق في لعبة كرة القدم، إذ كان قد قاد نادي ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) عام 2016.