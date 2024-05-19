إنجاز غير مسبوق لمانشستر سيتي بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي

رياضة
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إنجاز غير مسبوق لنادي مانشستر سيتي بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم
Credit: Justin Setterfield/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2024/2023، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي.

وحسم فريق "السيتيسينز" اللقب لصالحه بعد تغلبه على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لواحد، على أرض استاد الاتحاد، الأحد، وفي الجولة الختامية الـ 38.

واحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المسابقة هذا الموسم برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أرسنال.

ويعد فريق "السيتيسينز" أول نادٍ ينجح بالظفر بلقب البريميرليغ في 4 مواسم متتالية.

كما يعتبر هذا اللقب السادس للاعبي المدرب بيب غوارديولا في آخر 7 مواسم.

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