دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع فيديو يظهر لقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حضورهما لنزال ملاكمة بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، في "المملكة أرينا" في الرياض، السبت.

وأظهر الفيديو رونالدو (39 عاماً) وهو يعانق نيمار (32 عاماً) قبل أن يتبادلا بعض الكلمات معاً.

داخل المستطيل الأخضر، لم يلتقِ كريستيانو رونالدو مع نيمار دا سيلفا وجهاً لوجه، منذ انتقالهما إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذ تسببت الإصابة في إبعاد اللاعب البرازيلي عن الملاعب لأشهر عدة.

وكان رونالدو وزملائه في نادي النصر قد واجهوا رفاق نيمار في نادي الهلال، الجمعة الماضي، وحينها انتهت المباراة بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري "روشن".

وحسم فريق "الأزرق الهلالي" لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023 لصالحه، فيما يحتل فريق "العالمي" المركز الثاني على سلم الترتيب.