أولكسندر أوسيك يلكم تايسون فيوري خلال مباراة IBF وWBA وWBC وWBO في Kingdom Arena في 18 مايو 2024 في الرياض، المملكة العربية السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ على نزال الوزن الثقيل للملاكمة بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري والتي شهدتها العاصمة السعودية، الرياض، مساء السبت.

وقال تركي آل الشيخ في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "شهد القرن الحادي والعشرون أعظم المعارك على الإطلاق، وكشف للعالم عن ملاكم الوزن الثقيل بلا منازع على هذا الكوكب: أولكسندر أوسيك.. على أرض الرياض صنع التاريخ.. معركة فيوري رائعة كما هو متوقع، ونتطلع لمباراة العودة!".

وكان الأوكراني أوسيك البالغ من العمر 37 عاما قد انتصر على فيوري ليصبح بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع، ويكون بذلك أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة الأربعة الرئيسية في الوزن الثقيل في نفس الوقت وأول بطل بلا منازع منذ نهاية عهد لينوكس لويس في أبريل 2000.

وقال أوسيك والدموع تملأ عينيه في مقابلة بعد القتال في الحلبة: "شكراً جزيلاً.. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي ولبلدي.. إنه وقت رائع، إنه يوم عظيم.." مضيفا أنه سيمنح فيوري مباراة العودة على الفور.