دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف النادي الأهلي المصري عن غياب لاعبه علي معلول عن مباراة الفريق مع نظيره الترجي التونسي، المقررة السبت المقبل، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب فريق "المارد الأحمر"، أحمد جاب الله، إن معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس، الاثنين، بمعرفة أحد أكبر الأطباء المختصين، موضّحاً أن اللاعب سيحصل على راحة لمدة أسبوعين ثمّ يبدأ التأهيل وفقاً للبرنامج العلاجي.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس،خلال مباراة الذهاب بين النادي الأهلي ومنافسه الترجي، التي أقيمت على الأراضي التونسية، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويعتبر معلول (34 عاماً) أحد أبرز اللاعبين في تشكيل فريق "المارد الأحمر"، وقد شارك في 29 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.