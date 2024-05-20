دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الاثنين، تعيين أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق، خلفاً للمدرب يورغن كلوب الذي قرر الرحيل عن "الريدز" هذا الصيف.

وأصدر ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن تكليف أرني سلوت بالمهام الفنية، على أن يبدأ عمله في 1 يونيو/ حزيران المقبل، بشرط الحصول على تصريح العمل.

وسيكون أرني سلوت أول مدرب هولندي يقود فريق "الريدز".

من يكون أرني سلوت؟

مدرب سابق لناديي إي زد ألكمار وفاينورد في هولندا، وقد اكتسب سمعة طيبة في تطوير المواهب الشابة وعلامة تجارية مثيرة في كرة القدم.

وقاد أرني سلوت نادي فاينورد إلى تحقيق لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي، ولقب كأس هولندا هذا الموسم، كما قاد الفريق أيضاً إلى الوصول لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

وتحصل أرني سلوت، البالغ من العمر 45 عامًا، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين.