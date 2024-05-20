"آمَل أن نلتقي مرة أخرى".. رسالة أخيرة من صلاح إلى يورغن كلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم المصري محمد صلاح على توجيه رسالة أخيرة إلى المدرب يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية موسم 2024/2023.

ونشر صلاح عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة تجمعه مع كلوب، قائلاً: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل، وآمَل أن نلتقي مرة أخرى".

وسبق أن ودّع النجم المصري مدربه الألماني، إذ تحدث معه وعانقه، عقب نهاية مباراة فريق "الريدز" الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم، أمام نادي وولفرهامبتون واندررز، الأحد الماضي.

وقضى محمد صلاح (31 عامًا) 7 مواسم تحت قيادة كلوب، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.