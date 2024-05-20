"أداء مميز".. السيسي يعلق على فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نادي الزمالك، بعد فوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024/2023، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين".

وأضاف: "نتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".

وحسم فريق "الفارس الأبيض" لقب المسابقة لصالحه، بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان في الدور النهائي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

وفاز نادي الزمالك على ضيفه نهضة بركان بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي المغربية، قد انتهت لصالح النادي المغربي بهدفين لواحد.

وأعاد فريق "الفارس الأبيض" لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، إذ كان قد ظفر به في نسخة 2019، وعلى حساب المنافس ذاته، نهضة بركان.