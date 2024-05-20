دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف "لافت" من لاعب نادي نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، مع نظيره في نادي الزمالك المصري، عماد نبيل "دونغا"، خلال مباراة الفريقين، الأحد الماضي.

في المباراة، دخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه عماد نبيل "دونغا"، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نادي نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقي فعله استحسانًا كبيرًا.

وكان فريق "الفارس الأبيض" قد حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024/2023 لصالحه، بعد تفوقه على نادي نهضة بركان في الدور النهائي.

وتغلّب الزمالك على نهضة بركان في إياب نهائي المسابقة، بهدف نظيف أحرزه أحمد حمدي، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي.

فيما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي المغربية، قد انتهت بفوز نادي نهضة بركان بهدفين لواحد، لتصب أفضلية الأهداف خارج الديار في صالح فريق "الفارس الأبيض".