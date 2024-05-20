دفع "حاملة الكأس".. فوضى في مراسم تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مراسم تتويج نادي الزمالك المصري بلقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على منافسه نهضة بركان المغربي، حادثة غريبة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى المضيفات وهي تقدم كأس البطولة، قبل يتم دفعها وإسقاطها، بعد التحام شخص بها على أثر مطاردته من قِبل الأشخاص الذين ينظمون مراسم التتويج، مما أثار جدلاً.

وكان فريق "الفارس الأبيض" قد تغلّب على نادي نهضة بركان في إياب نهائي المسابقة، بهدف نظيف أحرزه أحمد حمدي، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الأحد.

فيما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي المغربية، قد انتهت بفوز نادي نهضة بركان بهدفين لواحد، لتصب أفضلية الأهداف خارج الديار في صالح نادي الزمالك.

وأعاد فريق "الفارس الأبيض" لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، إذ كان قد ظفر به في نسخة 2019، وعلى حساب المنافس ذاته، نهضة بركان.