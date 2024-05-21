دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الشباب والرياضة المصرية، أشرف صبحي، مجددًا على أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، سيتواجد ضمن صفوف منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج "صباحكو رياضة" الإذاعي، الثلاثاء: "أرسل نادي ليفربول مؤخرًا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حمل التأكيد على تواجد صلاح مع زملائه في المنتخب الوطني في المعسكر القادم".

وسبق أن نفى وزير الشباب والرياضة صحة تقارير صحفية زعمت أن صلاح على خلاف مع مدرب المنتخب، حسام حسن.

وكان نجم "الريدز" قد غاب عن معسكر منتخب مصر في مارس/ آذار الماضي، بناءً على طلبه، إذ كان يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو/ أيار الجاري، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي بين يومي 3 إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل.

ويواجه منتخب مصر كلّ من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.