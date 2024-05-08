وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن موعد عودة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف منتخب "الفراعنة".

وفي حوار مع إذاعة "ON SPORT FM" المصرية، قال أشرف صبحي: "أتواصل مع صلاح، وسوف يتواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل إن شاء الله".

وتابع قائلاً: "كلّ التحية والتقدير لنجم مصر (محمد صلاح)، مهما كانت العوائق يكون موجوداً، نحن ندعم ونثق في مدرب المنتخب ومديره الإداري، لكن في تدخل من وزارة الشباب والرياضة ومني في هذا الموضوع (التحاق اللاعب بمنتخب بلاده)، وكلّ الأمور ماشية كويس".

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو/ أيار الجاري، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي بين يومي 3 إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل.

ويواجه منتخب مصر كلّ من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نجم نادي ليفربول قد غاب عن معسكر منتخب "الفراعنة" في مارس/ آذار الماضي، بناءً على طلبه، إذ كان يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.