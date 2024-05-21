محمد صلاح يوجه رسالة تحمل دلالات حول مستقبله مع ليفربول

(CNN) – وجّه اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، رسالة للجماهير بعد موسم لم يُحقق الفريق فيه إلا كأس الرابطة، مؤكدا أن اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق الألقاب الموسم المقبل.

وقال صلاح عبر صفحته على "إكس": "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وتابع النجم المصري قائلا: "جمهورنا يستحق ذلك وسنقاتل بكل قوتنا".

وألمحت هذه الرسالة إلى أن صلاح سيستمر مع ليفربول الموسم القادم وذلك بعد انتشار أنباء عن قرب رحيله عن الفريق في هذا الصيف.

وسجل "مو" هذا الموسم 25 هدفا منها 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 10 أهداف في "البريميرليغ".