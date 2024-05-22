السعودية.. نبأ "غير سار" من مدرب الهلال حول موعد شفاء نيمار من الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير الفني لنادي الهلال السعودي، جورجي جيسوس،الثلاثاء، إن اللاعب نيمار دا سيلفا قد يعود للمشاركة مع زملائه في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب الأوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يجري عملية جراحية.

وبدأ نيمار دا سيلفا برنامجه العلاجي مؤخراً مع فريق "الأزرق الهلالي"، وكانت توقعات الجماهير تشير إلى أن اللاعب البرازيلي سيصل إلى جاهزيته التامة خلال فترة إعداد النادي للموسم المقبل 2025/2024.

وتحدّث جيسوس لبرنامج "أكشن مع وليد" السعودي، قائلا: "استطعنا تجاوز إصابة نيمار بزميله مالكوم، ومالكوم استطاع إيجاد الحلول لتعويض نيمار، ولا أعرف تحديدا المدة المتبقية لعودة نيمار".

وأضاف: "هناك إصابات مشابهة تصل مدة الشفاء إلى 11 شهرا، إذ توقعنا عودة نيمار فلن تكون خلال فترة الإعداد للموسم القادم، ربما يعود في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في هذا التوقيت قد يكون اللاعب في حالة جيدة للعب المباريات".

وظهر اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 عاما في 5 مباريات فقط مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل خلالها هدفا واحدا وقدم 3 تمريرات حاسمة.