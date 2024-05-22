(CNN) --أشاد لاعبو نادي تشيلسي بمدربهم ماوريسيو بوتشيتينو، الذي ترك منصبه بشكل مفاجئ إلى حد ما بالتراضي، الثلاثاء الماضي، بعد أن أمضى 11 شهراً فقط في منصبه.

وتعرض بوتشيتينو لضغوط طوال معظم فترات الموسم، بسبب المستوى المتذبذب لفريق "البلوز"، لكن كانت هناك علامات على التحسن قرب نهاية الموسم.

كان نادي تشيلسي قد حقق 5 انتصارات متتالية ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2024/2023، ليضمن مكاناً في بطولة الدوري الأوروبي، إضافة إلى أن الفريق وصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية وخسره أمام منافسه ليفربول، إلى جانب الوصول للدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المديران الرياضيان في فريق "البلوز"، لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، في بيان حمل الإعلان عن رحيل المدرب الأرجنتيني: "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لبوتشيتينو على خدمته هذا الموسم، سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ملعب ستامفورد بريدج في أي وقت، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية".

أنفق نادي تشيلسي أكثر من مليار دولار على انتقالات اللاعبين، منذ أن استحوذ رجل الأعمال الأمريكي تود بولي على النادي في عام 2022، بما في ذلك حوالي 500 مليون دولار في الصيف الماضي، بعد تعيين ماوريسيو بوتشيتينو، لكن هذا الاستثمار حقق نتائج متباينة حتى الآن.

غالبية اللاعبين الذين اشتراهم فريق "البلوز" في عصر تود بولي كانوا من الشباب وعديمي الخبرة، في حين غادر اللاعبون الكبار الرئيسيون، بما في ذلك سيزار أزبيليكويتا ونغولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش وماسون ماونت قبل بدء الموسم.

وعلى الرغم من الموسم المتقلب الذي شهده نادي تشيلسي، من الواضح أن بوتشيتينو كان محبوباً داخل الفريق، إذ أعرب العديد من اللاعبين عن شكرهم للمدرب الأرجنتيني، فضلاً عن دهشتهم من رحيله.

وقال نيكولاس جاكسون، لاعب الفريق، عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام: "أحبك أيها المدرب، أتمنى أن نبقى معاً أكثر، ولكن ليباركك الله أنت وعائلتك، شكراً على النصائح والدعم، أنت أسد حقيقي ومقاتل، أتمنى لك كل التوفيق"، وأرفق كلامه برمز تعبيري لكف الوجه.

وقال مويسيس كايسيدو، وهو أغلى لاعب في الفريق، إنه كان "من دواعي سروري العمل مع بوتشيتينو، يا له من شخص ويا له من مدرب، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل"، وأرفق "الستوري" برموز تعبيرية حزينة.

كول بالمر، بلا شك أنجح انتقال تحت قيادة تود بولي حتى الآن، استمتع بموسم أول مذهل في نادي تشيلسي بعد وصوله من نادي مانشستر سيتي، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في (البريميرليغ).

وكتب بالمر على منصة إنستغرام : "أشكرك (بوتشيتينو) على كل ما فعلته من أجلي لتحقيق أحلامي، أتمنى لك كل خير".

فيما نشر مارك كوكوريلا​، مدافع الفريق، رسالته تحت 3 رموز تعبيرية صادمة، قائلاً: "شكرا على كل شيء مستر (بوتشيتينو)، حظاً سعيداً في المستقبل".