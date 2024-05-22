(CNN) -- قالت شركة الاستثمار "أوكتري كابيتال مانجمنت"، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إنها "تولت ملكية" نادي إنتر ميلان المتوج حديثًا بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفشل مالك إنتر ميلان السابق، مجموعة "سونينغ" الصينية، في سداد قرض بقيمة 395 مليون يورو (428 مليون دولار) تم الحصول عليه للمساعدة في تمويل النادي خلال جائحة كورونا.

وقالت شركة أوكتري في بيان: "نحن نتفهم المسؤولية الكبيرة تجاه المجتمع والإرث التاريخي للإنتر، نحن ملتزمون بنجاح الفريق على المدى الطويل ونعتقد أن طموحاتنا للنادي تتناسب مع طموحات مشجعيه المتحمسين في إيطاليا وحول العالم".

أوكتري، هي شركة صناعية قوية شارك في تأسيسها هوارد ماركس بأصول تحت الإدارة تبلغ 192 مليار دولار.

اشترت مجموعة "سونينغ" الصينية حصة أغلبية في نادي إنتر ميلان في عام 2016، وتمتع النادي بنجاح مستمر خلال السنوات الثماني تحت الملكية الصينية، إذ فاز مرتين بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، كما فاز الفريق بثلاثة كؤوس سوبر إيطالية ووصل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال رئيس إنتر ميلان السابق، ستيفن تشانغ، في بيان، السبت الماضي: "خلال اقتراب موعد سداد القرض، بذلنا كل الجهود مع شريكنا لإيجاد حل ودي، بما في ذلك مسارات متعددة لشركة أوكتري لتحقيق عائد مالي كامل وفوري".

وأضاف: "لسوء الحظ، تفاقمت جهودنا حتى الآن بسبب التهديدات القانونية، والافتقار إلى المشاركة الهادفة من شركة أوكتري".

وتابع قائلاً: "لم يكن هذا محبطًا ومخيبًا للآمال للغاية فحسب، بل إن مثل هذا السلوك يشكل الآن مخاطر محتملة على النادي يمكن أن تعرض استقراره للخطر بشكل خطير".

وبعد الاتصال بشركة أوكتري للتعليق على بيان رئيس نادي إنتر ميلان السابق، أحالت الشركة بينها الصحفي إلى شبكة CNN.

وقال أليخاندرو كانو من شركة أوكتري في بيان: "باعتبارنا مالكين جدد، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه مجتمع إنتر ميلان وتاريخه وإرثه".

يعد نادي إنتر ميلان أحد أكبر الأندية الإيطالية وأكثرها نجاحاً، وكان انتصاره الأخير في الدوري الإيطالي هو لقب الدوري العشرين للنادي.