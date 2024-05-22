دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة لكتاب يقرأه بعنوان "مُحاط بالحمقى"، مع نهاية الموسم الجاري الذي شهد بعض التوترات التي شهدها نهاية موسم ليفربول والنجم المصري.

وشارك صلاح متابعي حسابه على إنستغرام صورة لغلاف الكتاب عبر خاصية "الستوري".

وحمل الكتاب اسم "مُحاط بالحمقى... الأنماط الأربعة للسلوك البشري"، وهو كتاب لتوماس إريكسون.

وكان "مو" قد دخل في مشادة مع مدربه الألماني، يورغن كلوب، في مباراة ويست هام يونايتد في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض صلاح لانتقادات من بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد لقطة عناقه مع زوجة كلوب وعناق المدرب الألماني مع زوجة اللاعب المصري بعد نهاية ليفربول أمام وولفرهامبتون.