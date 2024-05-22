بعد أنباء عن اعتزال "شيكابالا".. هذا ما طالب به مدرب الزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد المدير الفني لنادي الزمالك المصري، جوزيه غوميز، باللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مطالباً باستمراره داخل أسوار فريق "الفارس الأبيض" في السنوات المقبلة.

خلال ظهوره على شاشة "MBC مصر" في برنامج "اللعيب"، سُئل غوميز عن موقفه من بقاء "شيكابالا" مع الفريق في الموسم القادم.

وردّ المدرب البرتغالي، قائلاً: "إذا أردنا دعم روح الفريق لا بد أن ندعم الفريق باللاعبين الذين يعرفون روح الفريق، لأنهم ينقلون هذه الروح إلى اللاعبين الصغار، يعلموهم ما هو تمثيل الزمالك، وماذا تنتظر الناس ممن يمثّل الزمالك، شيكابالا وعمر جابر أمثلة عن ذلك، هؤلاء يجب الحفاظ عليهم".

وأضاف: "يجب أن يستمر (شيكابالا)، من وجهة نظري يجب أن لا يخرج، لن يلعب لسن الـ60، ولكن لا بد أن يستمر في النادي بعد الاعتزال، بأن يكون ضمن الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، هذا النوع من اللاعبين لا بد أن يبقى".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" سيعتزل لعبة كرة القدم مع نهاية موسم 2024/2023، دون أي تأكيد رسمي من قِبل اللاعب أو ناديه.

وتوّج "شيكابالا" (38 عاماً) ورفاقه مؤخراً، تحت قيادة جوزيه غوميز، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" 19 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.