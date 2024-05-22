دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه الزمالك المصري رسالة شكر إلى لاعب نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، بعد تصرفه اللافت مع لاعب فريق "الفارس الأبيض"، نبيل عماد "دونجا"، خلال إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، الأحد الماضي.

ففي المباراة، دخل ياسين البحيري في التحام هوائي مع منافسه "دونجا"، وكاد الأخير أن يسقط على رأسه، قبل أن يمسك به لاعب نهضة بركان وينقذه من إصابة خطيرة على مستوى الرقبة، ليلقى فعله استحسانا كبيرا.

وقال الزمالك عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بشكل خطير، في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف النادي: "يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".

وكان فريق "الفارس الأبيض" حسم لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم لصالحه، بعد تفوقه بأفضلية الأهداف خارج الديار على حساب نهضة بركان، إذ كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز النادي المغربي بهدفين لواحد، بينما فاز النادي المصري في مباراة الإياب بهدف نظيف.