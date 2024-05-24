(CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد 3 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق، حسبما أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي، الجمعة.

وقال برشلونة في البيان إن رئيس النادي، خوان لابورتا أبلغ تشافي بأنه "لن يستمر في تدريب الفريق لموسم 2024-2025"، وذلك بعد أسابيع قليلة من عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه لابورتا استمرار تشافي مدربا للفريق، وسط احتفالية كبرى من جانب عدد من أعضاء إدارة برشلونة.

وحضر اجتماع، الجمعة، نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية، رافا يوستي وديكو وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد برشلونة أن تشافي سيقود برشلونة للمرة الأخيرة بالمباراة التي ستُقام، الأحد، ضد إشبيلية، كما أنه سيُعلن اسم المدرب الجديد في غضون أيام.

وتعرضت إدارة برشلونة لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع تشافي، إذ أعلن المدرب رحيله عن الفريق في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الخسارة من فياريال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، لكن إدارة النادي أصرت على إقناعه بالبقاء مدربا للفريق في الموسم المقبل، بعد تحسن النتائج ووصل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن تشافي بقاءه مدربا للفريق، لكن تقارير إسبانية مقربة من النادي الكتالوني تحدثت عن غضب لدى إدارة لابورتا بسبب تصريحات المدرب قبيل مباراة ألميريا، والتي شرح فيها التحديات الاقتصادية التي يواجهها برشلونة.

ومن المرتقب أن يُعلن النادي الكتالوني تعيين المدرب الألماني، هانسي فليك، مدربا للفريق حسبما أشارت تقارير عدة ووفق ما نقله الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

يُذكر أن تشافي حقق لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في موسم 2022-2023، كما فاز بلقب السوبر الإسباني في الموسم نفسه أيضا، لكنه خرج بدون ألقاب خلال موسم 2023-2024.