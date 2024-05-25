دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظفر نادي العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على منافسه يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور النهائي بنتيجة 3/6.

وكان نادي العين قد تغلّب على ضيفه يوكوهاما مارينوس بخمسة أهداف لواحد في مباراة الإياب، التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، السبت.

وجاءت أهداف نادي العين عن طريق كل من سفيان رحيمي (ثنائية) وكاكو وكودجو لابا (ثنائية)عند الدقائق 8 و33 و67 91 و95 ، فيما أحرز يان ماثيوس هدف نادي يوكوهاما مارينوس الوحيد في الدقيقة 40.

بينما كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على الأراضي اليابانية، قد انتهت لصالح نادي يوكوهاما مارينوس بهدفين لواحد.

ونجح نادي العين في تحقيق اللقب القاري الثاني وبعد غياب دام أكثر من 20 عامًا، إذ يعود لقبه الأول إلى عام 2003.