دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي العين الإماراتي من نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني بهدفين لواحد، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان نادي العين قد تقدم بالنتيجة أولاً عبر محمد عباس، ثم أحرز أساهي يوناكا هدف التعديل لنادي يوكوهاما مارينوس، قبل أن يضيف كوتا واتانبي الهدف الثاني.

وعلّق رياضيون ومستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) على خسارة نادي العين في ذهاب نهائي المسابقة الآسيوية هذا الموسم.

وقال المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي: "حالة التراخي وغياب التركيز في أهم الأوقات تشعر أنها مرتبطة بكرة الإمارات أندية ومنتخبات، صعبنّاها على أنفسنا، معوضّة في ملعبنا بإذن الله".

وقال الإعلامي القطري خالد جاسم: "يوكوهاما الياباني يعود في المباراة ويفوز على ‎العين الاماراتي في ذهاب ‎دوري أبطال آسيا، كل التوفيق لرفاق ‎خالد عيسى في التعويض بمباراة الإياب على ملعب ‎هزاع بن زايد".

وكتب متابع: "هاردلك لجمهور العين..ما زال شوط ثاني!، شوط ثاني ومباراة إياب قادر العين فيها على قلب النتيجة بإذن الله وتحقيق البطولة، لم ينته شيء بعد، في العين وفي ملعب العين وبدعم الجمهور وبعودة ايريك باذن الله قادر العين على قلب النتيجة، كامل التوفيق للعين في الإياب بإذن الله".

وكتب متابع آخر: "العين يخرج بأقل الأضرار في اليابان، هزيمة 2-1 كان من الممكن أن تكون أثقل. الكرة الآن في ملعب الزعيم وجمهوره ولو أن مباراة الإياب لن تكون سهلة، سيختبر العين نفسه في وضعية جديدة.. مُطاردة النتيجة تحت الضغط".

فيما قال مدرب نادي العين، كريسبو، لقناة أبوظبي الرياضية، عقب المباراة: "حاولنا أن نغلق المساحات ونلعب على الهجمات المرتدة، لكن افتقدنا للحساسية في الأمتار الأخيرة أمام مرمى المنافس، المهمة لم تنتهِ ولدينا فرصة التعويض في الإمارات".

بينما تحدث لاعب نادي العين، بندر الأحبابي، قائلاً: "هاردلك لنا ومبروك للمنافس، هذه نتيجة شوط أول وبقي شوط آخر، هذه كرة القدم، لعبوا أمام جماهيرهم، لدينا الفرصة في ملعبنا وبين جمهورنا، لدينا 90 دقيقة نقدر نعوض، الهدوء مهم لنا بنسبة كبيرة، إن شاء الله نقدر نفرح الوطن".

وقال لاعب نادي العين، محمد عباس: "أحب أشكر جمهورنا، لم يقصروا، كنا نتمنى أن نسعدهم، كان مفروض يكون تركيزنا أكثر، إن شاء الله التعويض في ملعبنا".

ويتجدد لقاء الفريقين في مباراة الإياب على أرض استاد هزاع بن زايد في الإمارات، في يوم 25 مايو/ أيار الجاري.