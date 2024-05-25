بعد "حل الخلاف".. هيكتور كوبر يعيد عمر السومة إلى صفوف منتخب سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، السبت، عن قائمة الفريق لمباراتي كوريا الشمالية واليابان في يونيو/ حزيران المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمّت قائمة منتخب "نسور قاسيون" 24 لاعباً، وشهدت عودة عمر السومة، لاعب العربي القطري، بعد أن تم استبعاده في الأشهر الماضية، إذ غاب عن نهائيات كأس آسيا الماضية في قطر.

وكان السومة قد دخل في خلاف مع كوبر بسبب استبعاده، وخرج اللاعب بتصريحات ضدّ مدربه الأرجنتيني البالغ من العمر 68 عاماً، قبل أن يتم إنهاء الخلاف بينهما.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أجرى عمر السومة اتصالا هاتفياً مع عبدالرحمن الخطيب، نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري لمنتخب سوريا، تخلله الحديث عن أمر استدعائه مجدداً إلى الفريق.

وحينها، قال عبدالرحمن الخطيب لـCNN بالعربية إن الاتصال أثمر عن "نتائج إيجابية"، وأضاف: "السومة وضع نفسه تحت تصرف المنتخب الوطني والمدرب كوبر"، وتابع: "اللاعب سيكون مع الفريق خلال المرحلة المقبلة في حال تم توجيه دعوة له".

وكان عمر السومة (35 عاماً) قد مثّل منتخب بلاده في 32 مباراة دولية، سجّل خلالها 20 هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.