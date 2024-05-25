دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة من حفل تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، والذي أقيم على أرض ملعب المملكة أرينا، الجمعة.

وكان أفراد فريق "الأزرق الهلالي" قد رفعوا لقب المسابقة على منصة التتويج واحتفلوا به تحت أنظار جماهيرهم، الذين حملوا "تيفو" في المدرجات، كُتب عليه رقم 19، وهو عدد مرات تحقيق فريقهم للقب.

خلال الحفل، تمّ تكريم نادي الهلال من موسوعة "غينيس" والاتحـاد الدولي لتاريـخ وإحصاءات كرة القـدم، بمناسبة تحقيق الفريق لأعلى سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ اللعبة، إذ كان قد حقق 34 انتصاراً على التوالي وبمختلف البطولات.

وشوهد مدرب الفريق، جورجي جيسوس، وهو يرقص قبل صعوده إلى منصة التتويج.

كما مازح جيسوس لاعبه نيمار دا سيلفا خلال تواجدهما على منصة التتويج، إذ ضرب المدرب البرتغالي النجم البرازيلي من الخلف ثم ركض مسرعاً، مما أثار ضحك نيمار.