دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، بطريقة "جنونية" مع مدربه إريك تين هاغ، بعد تحقيق فريق "الشياطين الحمر" للقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2024/2023.

وكان مانشستر يونايتد قد تغلّب على منافسه مانشستر سيتي بهدفين لواحد في المباراة النهائية من المسابقة، التي أقيمت في ملعب ويمبلي، السبت.

وعقب صافرة النهاية وإعلان فوز فريق "الشياطين الحمر" باللقب، شوهد ليساندرو مارتينيز وهو يحمل مدربه تين هاغ، قبل أن يقوم بدفعه بقوة.

وحقق رفاق ليساندرو مارتينيز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشر على مر تاريخ مشاركاتهم في المسابقة.

وتمكّن مانشستر يونايتد من رد الدين إلى جاره مانشستر سيتي، إذ كان الفريقان قد التقيا في المشهد الختامي من النسخة الماضية، وحينها فاز لاعبو بيب غوارديولا بهدفين لواحد.