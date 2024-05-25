دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع فوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على نادي يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور النهائي بنتيجة 3/6.

وعقب إعلان فوز نادي العين باللقب القاري، كتب الرئيس الإماراتي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "النامووووووووووووس"، ولاقت هذه التدوينة تفاعلاً واسعاً بين المغرّدين.

فيما كتب الشيخ محمد بن راشد، ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "اليوم الإمارات عيناوية.. والخليج عيناوي.. وآسيا عيناوية.. ألف مبروك لرئيس الدولة ولشعبنا فوز العين بكأس آسيا.. مباراة جميلة.. وروح قتالية.. وفوز مستحق.. وذكريات جميلة لتفوق الكرة الإماراتية عادت اليوم".

وكان نادي العين قد تغلّب على ضيفه يوكوهاما مارينوس بخمسة أهداف لواحد في مباراة الإياب، التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد، السبت.

بينما كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على الأراضي اليابانية، قد انتهت لصالح نادي يوكوهاما مارينوس بهدفين لواحد.

ونجح نادي العين بالفوز باللقب للمرة الثانية على مر تاريخه، إذ سبق أن ظفر به في عام 2003.