دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غاب علي معلول، لاعب الأهلي المصري، عن مباراة الفريق مع نظيره الترجي التونسي، التي أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، السبت، بسبب الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023، بعد فوزه على ضيفه الترجي بهدف وحيد في مباراة الإياب، مستفيداً من نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وكان لاعبو النادي الأهلي قد حملوا قميص علي معلول خلال التقاط الصور قبل بداية المباراة، في حين قامت الجماهير برفع لافتة خاصة بالظهير التونسي ورددوا هُتافات له.

وخلال مراسم التتويج باللقب، شوهد حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، وهو يرتدي قميص زميله علي معلول، ليلاقي فعله استحساناً كبيراً.

وسيبدأ علي معلول برنامجه العلاجي بعد أسبوع من الآن، إذ كان قد أجرى عملاً جراحياً عقب الإصابة.