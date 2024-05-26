دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مزاعم صحفية بشأن إقالته من منصبه، بعد نهاية منافسات موسم 2024/2023.

وكان تين هاغ قد قاد فريق "الشياطين الحمر" للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على منافسه مانشستر سيتي بهدفين لواحد، في المباراة النهائية على أرض ملعب "ويمبلي"، السبت.

قبل صافرة البداية، كانت تقارير صحفية قد زعمت أن نادي مانشستر يونايتد سينهي مشوار إريك تين هاغ مع الفريق مهما كانت نتيجة المباراة، وردّ المدرب الهولندي على ذلك في مؤتمر صحفي، قائلاً: "لا أفكر في هذا، أنا في مشروع ونحن بالضبط حيث نريد أن نكون، نحن نبني فريقاً".

وأضاف: "عندما توليتُ المسؤولية، كانت الأمور في حالة من الفوضى في يونايتد، نحن في طريقنا لبناء فريق للمستقبل، سنمر بفترات صعود وهبوط، ما ترونه هو أن الفريق يتطور، الفريق يفوز، وفي نهاية المطاف، الأمر يتعلق بالفوز بالألقاب".

وتولى تين هاغ مهامه في بداية موسم 2023/2022، وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية والوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين، إلا أنه عانى من سوء النتائج في البريميرليغ والبطولات الأوروبية.

وأردف إريك تين هاغ: "الفوز بلقبين في عامين ليس بالأمر السيء، 3 نهائيات ليست سيئة، ولكن علينا أن نستمر، لستُ راضياً عن ذلك، علينا أن نفعل ما هو أفضل".

وأكد المدرب الهولندي: "إذا لم يعودوا يريدونني بعد الآن، سأذهب إلى أي مكان آخر للفوز بالألقاب، لأن هذا ما فعلته طوال مسيرتي".