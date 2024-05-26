دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة من احتفال هرنان كريسبو، المدير الفني للعين الإماراتي، بتحقيق فريقه للقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

وحقق العين اللقب القاري للمرة الثانية على مر تاريخه، بعد تفوقه على منافسه يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور النهائي بنتيجة 3/6.

وكان العين قد تغلّب على ضيفه يوكوهاما مارينوس بخمسة أهداف لواحد في مباراة الإياب، التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد في الإمارات، السبت.

بينما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي اليابانية، قد انتهت لصالح يوكوهاما مارينوس بهدفين لواحد.

وخلال مراسم تتويج العين، شوهد هرنان كريسبو وهو يذرف الدموع، بعد أن قاد الفريق لمنصة التتويج بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.

كما قام لاعبو العين بمقاطعة المؤتمر الصحفي الخاص بمديرهم الفني عقب المباراة، إذ حرصوا على الاحتفال مع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 48 عاماً.

وكان كريسبو قد قال في مؤتمره: "نستحق الفوز والتتويج باللقب القاري لإسعاد شعب الإمارات، وأتمنى أن نتابع نتائجنا القوية مع هذا الجيل الرائع".