احتفالية "غرز العلم" من كهربا بعد الفوز باللقب الإفريقي تخطف الأنظار

الأحد ،

نشر الأحد ، 26 مايو / أيار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف احتفال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بتحقيق فريقه للقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023، أنظار المتابعين.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد توّج باللقب القاري بعد تفوقه على منافسه الترجي التونسي في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.

وشارك "كهربا" كبديلٍ في مباراة الإياب بين الفريقين، والتي أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، السبت، إذ دخل إلى المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78.

وخلال احتفالات الأهلي باللقب، تحصل محمود عبد المنعم "كهربا" على علم من جماهير فريقه المتواجدة في المدرجات، ثم قام بغرزه في منتصف الملعب وبجولة في الميدان وهو يحمل العلم.

ويعد هذا اللقب هو الثاني عشر لرفاق "كهربا" على مر تاريخ مشاركاتهم في المسابقة الإفريقية.