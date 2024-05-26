نجيب ساويرس: قلنا الأهلي حديد.. طلع صلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر على مر تاريخه، قائلا "قلنا الأهلي حديد.. طلع صلب"، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تفوّق على منافسه الترجي التونسي في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.

من جهته كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد عقّب عبر حسابه على منصة إكس، عقب إعلان فوز النادي الأهلي باللقب القاري هذا الموسم 2024/2023: "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين".

وأضاف: "نتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل"، كما حرص على توجيه التحية إلى نادي الترجي، قائلاً: "أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".