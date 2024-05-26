دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر على مر تاريخه.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد تفوّق على منافسه الترجي التونسي في الدور النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.

وكتب السيسي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، عقب إعلان فوز النادي الأهلي باللقب القاري هذا الموسم 2024/2023: "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين".

وأضاف: "نتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل"، كما حرص على توجيه التحية إلى نادي الترجي، قائلاً: "أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".

وسبق أن هنأ الرئيس المصري نادي الزمالك، بعد فوز الأخير بلقب الكونفدرالية الإفريقية، أمام نادي نهضة بركان المغربي، في 19 مايو/ أيار الجاري.