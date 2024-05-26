دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض توني كروس مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني (لاليغا) عندما واجه نادي ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، السبت، وضمن منافسات الجولة الختامية الـ38.

وكان كروس قد أعلن اعتزاله لعبة كرة القدم بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وحرص فريق "الميرنغي" على وداع توني كروس، إذ رفع الجمهور في المدرجات لافتات تحمل اسمه وصوره، ورددوا هُتافات خاصة باللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

فيما أقام لاعبو نادي ريال مدريد ومنافسه ريال بيتيس ممراً شرفياً لكروس قبل انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 87، تمّ استبدال متوسط الميدان الألماني، وقام بعناق زملائه وسط تحية المشجعين قبل الخروج من أرض الملعب، ثمّ عانق مدربه كارلو أنشيلوتي.

وذرف توني كروس وأطفاله الدموع، تأثراً بما لقيه اللاعب من احتفاء في ظهوره الأخير في مسابقة "لا ليغا"، كما شوهد وهو يُحمل على الأكتاف من قِبل رفاقه عقب صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وكان كروس قد انضم لفريق "الميرنغي" عام 2014، وخاض معه 463 مباراة، وفاز بـ 22 لقباً، منهم: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني.

كما لعب توني كروس في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وتوّج معه ببعض الألقاب، منها: الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر، وظفر بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.