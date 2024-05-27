دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع جملة قالها اللاعب كريستيانو رونالدو، قبل صافرة بداية مباراة بين نادي النصر ونظيره اتحاد جدة، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخلال تواجده في ممر ملعب "الأول بارك"، حرص النجم البرتغالي على تحفيز زملائه في فريق "العالمي"، إذ قال اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا باللغة العربية: "يلا شباب".

ويواجه رونالدو ورفاقه منافسهم فريق "النمور" في الجولة الختامية الـ 34 من دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023.

ويقع نادي النصر في المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 79 نقطة، فيما يحل نادي اتحاد جدة في المركز الرابع بـ 54 نقطة، بينما حسم نادي الهلال لقب المسابقة لصالحه بعد احتلاله للمركز الأول.