دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مصورة بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، ولاعبه فيرمين لوبيز، أنظار المتابعين، على هامش مباراة الفريق الكتالوني مع إشبيلية، في الجولة الختامية الـ38 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وكان فيرمين لوبيز قد سجّل هدف نادي برشلونة الثاني عند الدقيقة 59 من زمن المباراة، ليساهم في تحقيق الفوز على النادي الأندلسي بنتيجة 1/2.

وحرص لوبيز على الاحتفال بهدفه مع تشافي، إذ توجه اللاعب نحو خط الملعب وعانق مدربه، الذي يخوض مباراته الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

وسبق أن أعلن برشلونة عن رحيل تشافي هيرنانديز مع نهاية موسم 2024/2023، بعد 3 سنوات قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق، وحقق خلالها لقب الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الإسباني.

فيما وصل لوبيز، البالغ من العمر 21 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 12 بمختلف مسابقات هذا الموسم، إذ سجّل 11 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بعد خوضه 43 مباراة.