ناصف ساويرس يجدد عقد مدرب أستون فيلا.. وشقيقه نجيب يتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تجديد عقد المدير الفني للفريق أوناي إيمري، لمدة 5 سنوات وحتى عام 2029، في بيان عبر موقعه الرسمي، الاثنين.



ونشر نادي أستون فيلا صورة لرئيس مجلس إدارة النادي، رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، والمدرب إيمري، من مراسم تجديد العقد بين الطرفين.



وقال ناصف ساويرس: "نحن نبني شيئاً مميزًا هنا في أستون فيلا مع أوناي إيمري، ويسعدنا أنه وقع عقدًا جديدًا مع النادي، بينما ننتقل إلى الذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس النادي، هناك الكثير لنتطلع إليه مع هذا المدرب على رأس الفريق".



فيما قال إيمري: "أنا سعيد للغاية باتخاذ هذه الخطوة وبمسؤولية قيادة هذا النادي، منذ أن أتيت إلى النادي مع ويز إيدينز وناصف، وجدنا دائماً أفضل بيئة وهيكل لتطوير مشروع بأعلى الطموح".



وأضاف: "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا، كما أن عنصر دعم الجماهير يُحدث فرقًا في الشعور وكأنك في بيتك، نحن متحمسون حقاً لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".



وتفاعل شقيق ناصف ساويرس، نجيب، مع قرار تجديد عقد المدرب الإسباني، إذ أعاد عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) نشر تدوينة تحمل خبر استمرار أوناي إيمري في منصبه خلال السنوات الخمس المقبلة.



وكان إيمري (52 عامًا) قد تولى تدريب النادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في عام 2022، وقاده إلى المركز الرابع على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 42 عامًا.







