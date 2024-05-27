دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال البرتغالي روبن نيفيز، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، إن عائلته تشعر بالأمان في السعودية، مُؤكداً على أنه اتخذ القرار الصحيح بالقدوم إلى المملكة.

وكان نيفيز قد انضم لصفوف فريق "الأزرق الهلالي" في صيف 2023 قادماً من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، ونجح مع زملائه في تحقيق لقب دوري "روشن" وكأس السوبر هذا الموسم 2024/2023.

وتحدث روبن نيفيز لبرنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية" السعودية، قائلاً: "لم يكن لدينا شك (أنا وعائلتي) في المجيء إلى المملكة، وأستطيع أن قول الآن إننا تأكدنا أنه كان قراراً صحيحاً، لأن حياتنا هنا جيدة، والأطفال سعداء جداً، لديهم مدرسة جيدة ومدرسين جيدين، والأهم إنهم سعداء".

وأضاف: "أنا هنا منذ سنة تقريباً، لم نواجه أي مشكلة إطلاقاً، في بعض الأحيان الناس تقول إن زوجتك لا يسمح لها بأن تخرج لوحدها، وبأنها ستبقى في المنزل كل الوقت، هذا غير صحيح، أحياناً أذهب للتدريبات وهي تذهب للتسوق، لا توجد أي مشكلة بذلك، تذهب مع الأطفال إلى الحديقة ولا توجد مشاكل أبداً".

وبيّن متوسط الميدان البرتغالي: "نشعر بالأمان حقاً هنا، وأعتقد بكل تأكيد أننا في أكثر البلاد أماناً".

وأكمل: "أعجبتُ بثقافة الاحترام هنا، وكيفية حب السعوديين لثقافتهم واتباعها، بالطبع عشتُ تجربة شهر رمضان، أعجبتُ بطريقة التزامهم بالثقافة الدينية، هو أمر رائع، لا تشعر بذلك في أي بلد آخر"، موضّحاً: "الشعب السعودي يرحب ويحب ويحترم الأجانب في بلدهم".

وأعرب نيفيز عن إعجابه بالمشروع الرياضي السعودي والبيئة المحيطة به، ولفت إلى أن المنافسة على اللقب في الدوري السعودي تشبه المنافسة على اللقب في الدوريات الأوروبية، ومنها الإنجليزي والإسباني والبرتغالي.

وقال روبن نيفيز: "العديد من اللاعبين يتمنون المجيء إلى هنا، لاعبون من دوريات مختلفة لن يرفضوا فكرة الانتقال إلى هنا، كل لاعب يعرف في الوقت الحالي ما هو الدوري السعودي، متأكد من قدوم النجوم إلى المسابقة".