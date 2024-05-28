دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، إن فريقه يطمح للفوز على منافسه الهلال في المباراة النهائية من مسابقة كأس الملك السعودي، المقرر إقامتها في يوم الجمعة المقبل.

وكان النجم البرتغالي قد سجّل هدفين، وقاد فريق "العالمي" لهزيمة ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 2/4، على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين، وضمن منافسات الجولة الختامية الـ34 من دوري "روشن".

ووصل رونالدو للهدف رقم 35 في المسابقة، ليكون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد.

وعقب المباراة، تحدّث كريستيانو رونالدو لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "أنا سعيد جداً، أولاً بعد إنهاء الفريق للموسم بتحقيق الفوز، وعقب تسجيلي لرقم قياسي، لم أكن انتظره لكنه مهم لي، الفريق تحسن وأنهنينا الدوري بشكل جيد، وهدفنا القادم الفوز بكأس الملك".

وعن نهائي كأس الملك، قال: "ينتظر الفريق تقديم أفضل ما لديه، أتمنى أن يكون نهائي فيه منافسة كبيرة وأن يكون عادلاً، هذا ما ننتظره".

كما كتب النجم البرتغالي (39 عاماً) عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أنا لا أتبع السجلات (الأرقام القياسية) هي من تتبعني"، في إشارة إلى رقمه القياسي.