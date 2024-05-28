دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تهنئة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بعد تسجيله لرقم قياسي في دوري "روشن".

وكان النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عامًا، قد أحرز 35 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين، ليكون أكثر لاعب هزًا للشباك خلال موسم واحد في المسابقة.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يفوز بجائزة هدّاف الدوري في 4 دوريات مختلفة، إذ سبق أن حققها في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

ونشر إنفانتينو، عبر حسابه في منصة إنستغرام، صورة تجمعه مع كريستيانو رونالدو، قائلاً: "تهانينا لرونالدو بعد تحطيمه للرقم القياسي، بتحقيق أكبر عدد من الأهداف في الدوري السعودي في موسم واحد".

وأضاف: "لقد حقق إنجاز (جائزة الهداف) في 4 بلدان مختلفة خلال مسيرته اللامعة مع الأندية، إنجاز رائع حقًا".

فيما كان رونالدو قد كتب عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "فخور بصنع التاريخ، كأول هداف في 4 دول، شكراً جميعاً لجميع الأندية وزملائي والموظفين الذي ساعدوني على طول الطريق".