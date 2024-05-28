دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن" السعودي، مايكل إيمينالو، إن الرابطة تريد التوقيع مع لاعبين من أمثال محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.

وفي حوار مع صحيفة "التلغراف" البريطانية، كشف مايكل إيمينالو عن آلية عمل رابطة الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الأندية السعودية ترغب بالتعاقد مع صلاح ودي بروين. وعندما سُئل مايكل إيمينالو عن إمكانية استقطاب هذا الثنائي رفض الحديث عن أفراد، قائلاً: "ذلك من منطلق الاحترام المطلق للمؤسسات التي نعمل معها، أو التي نتنافس معها"، لافتاً إلى أن ذلك "جزء من ميثاق النزاهة الذي يتبعه هذا الدوري".

وأضاف إيمينالو: "لكن (محمد صلاح وكيفين دي بروين) هما نوع اللاعبين الذين يمكنهم تحسين ما نحاول القيام به بشكل كبير، ليس هناك من يخفي عن ذلك".

وأكمل إيمينالو: "الآن كلما سنحت الفرصة وتوافر أحد اللاعبين الذين لا تزال أفضل سنواتهم أمامهم سنتنافس عليهم، هذه النافذة القادمة تحديداً، إذا كانت هناك فرصة لإنفاق مبلغ كبير على شخص نعتقد أنه سيجلب بالضبط ما نحتاجه أو ما هو مطلوب، فسنفعل ذلك".

وتابع: "سنكون أكثر احترافية هذا الصيف، سيُطلب من الأندية التركيز على بناء منتج عالي الجودة على أرض الملعب، نريد ضم لاعبين لتحسين الدوري ولكننا نريد أيضًا تطوير لاعبينا".

وأردف: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أستطيع أن أؤكد لكم أننا ننظر إلى أفكار مختلفة وطرق إبداعية، للتأكد من استمرار الدوري في التقدم".

وأشار مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن" إلى أن الرابطة تطمح بأن يصبح الدوري السعودي أحد أفضل الدوريات حول العالم، مؤكدًا: "أن تكون رقم 1 هو شيء سيُترك للناس في المستقبل، سواء حدث ذلك خلال 10 أعوام، أو 20 عامًا، أو 25 عامًا، فسيكون ذلك موضع ترحيب، لكن أعتقد أن النقطة التي يجب أن نبدأ بها هي القول إننا نريد أن نصبح الدوري الأفضل في العالم".

وبيّن مايكل إيمينالو أنه لا يملك "معلومات مباشرة" حول إمكانية تعيين جوزيه مورينيو مديراً فنياً لنادي القادسية السعودي في موسم 2025/2024.