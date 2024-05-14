تعليق "طريف" من جيرارد على إمكانية لعب صلاح في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ستيفن جيرارد، النجم الإنجليزي السابق والمدرب الحالي لنادي الاتفاق السعودي، بطريقة طريفة، على إمكانية قدوم النجم المصري محمد صلاح لدوري "روشن".

وحضر جيرارد إحدى الجلسات الحوارية ضمن معرض "GREAT FUTURES" في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، إلى جانب مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن"، مايكل إيمينالو، واللاعب الإنجليزي السابق، ريو فرديناند.

خلال الجلسة، وجّه ريو فرديناند سؤالاً إلى مايكل إيمينالو، حول ما إذا كان صلاح سينضم لأحد الأندية السعودية في المرحلة المقبلة.

وقبل أن يجيب مايكل إيمينالو، انتاب ستيفن جيرارد الضحك، ثمّ قال: "سيبقى"، إذ يفضّل مدرب نادي الاتفاق استمرار محمد صلاح مع نادي ليفربول.

ويعتبر جيرارد (43 عامًا) من أبرز اللاعبين الذي لعبوا لفريق "الريدز"، إذ مثّله في سنوات عديدة وحقق معه عددًا من الإنجازات الفردية والجماعية.

كما مازح ستيفن جيرارد مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن"، إذ قال له: "أحتاج إلى بعض اللاعبين، أريد اللاعب جود بيلينغهام".

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة كان يريد ضمّ صلاح إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة.