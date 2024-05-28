دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتابت فرحة عارمة نور الدين زكري، المدير الفني للأخدود، بعد ضمان فريقه البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وتجنب الهبوط لمصاف الدرجة الأولى.

وكان نور الدين زكري قد قاد فريقه لتحقيق الفوز على الطائي بهدفين دون رد، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات الجولة الختامية الـ 34، ليقع الفريق في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 33 نقطة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، احتفل المدرب الجزائري البالغ من العمر 59 عاماً بشكل "جنوني"، إذ ظهر وهو يركض مسرعاً في أرض الملعب، مما أثار تفاعلاً.

وعلّق حساب دوري "روشن" الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على هذا الاحتفال، قائلاً: "رغم مرور السنين.. فرحة بن زكري بالبقاء ثابتة"، إذ سبق وأن قاد ناديي الفيحاء وضمك للبقاء في دوري الأضواء.

وقال نور الدين زكري لبرنامج "دورينا غير" السعودي: "كانت مباراة أعصاب، الخاسر يدفع الثمن غالي، يهبط لدوري يلو، حضرنا للمباراة خلال 3 أيام وغاب عنا بعض اللاعبين، لم تكن المهمة سهلة، فزنا في آخر لحظة وآخر جولة مثلما ما حدث مع ناديي ضمك والفيحاء، السيناريو ذاته عشته 3 مرات، ما أعظم هذا الشعور".