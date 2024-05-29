هانسي فليك "رُبان جديد" لسفينة برشلونة.. كم مدة العقد بين الطرفين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، عن تعيين الألماني هانسي فليك مديراً فنياً للفريق، خلفاً للمدرب تشافي هيرنانديز الذي تقرر إنهاء عقده باتفاق بين الطرفين.

وأصدر الفريق الكتالوني بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن تكليف فليك بالمهام الفنية، على أن يمتد عقده مع النادي حتى يونيو/ حزيران 2026.

وكان هانسي فليك قد تولى تدريب نادي هوفنهايم الألماني ثم عمل كمدرب مساعد في نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، قبل أن يكلف بمنصب المدير الفني لفريق "البافاري" ومنتخب "المانشافت".

وقاد المدرب البالغ من العمر 59 عاماً نادي بايرن ميونخ بين عامي 2019 و2021، وحقق معه عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

فيما أشرف على تدريب منتخب ألمانيا بين عامي 2021 و2023، لكنه أخفق في بلوغ الدور الثاني في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.