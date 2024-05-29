رونالدو في الصدارة.. تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كُشف عن أعلى 8 لاعبين في لعبة كرة القدم أجراً حول العالم خلال عام 2024، عبر تقرير لمجلة "فوربس"، وقد سجّل 5 لاعبين أكثر من 100 مليون دولار على شكل إيرادات لكلّ منهم، يتحصلون عليها من الرواتب والعوائد التجارية وغيرها.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو سلم الترتيب للمرة الرابعة بـ 260 مليون دولار، إذ يُقدر أن عقده مع نادي النصر السعودي أكسبه 200 مليون دولار هذا الموسم، إضافة إلى 60 مليون دولار اكتسبها خارج المستطيل الأخضر، بفضل صفقات رعاية.

ووقع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، في المركز الثاني بـ 135 مليون دولار، إذ يتقاضى 65 مليون دولار داخل الملعب، و70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة، ثمّ الفرنسي كيليان مبابي، الّذي رحل مؤخراً عن صفوف نادي باريس سان جيرمان، بـ 110 ملايين دولار.

فيما احتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، المركز الرابع بـ 108 ملايين دولار، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، المركز الخامس بـ 106 ملايين دولار.

بينما وقع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز السادس بـ 61 مليون دولار، تلاه المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بـ 53 مليون دولار، والسنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، بـ 52 مليون دولار.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً بحسب تقرير فوربس.