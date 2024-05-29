من هو فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، تعيين فينسنت كومباني مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب توماس توخيل الذي تقرر رحيله مع نهاية منافسات موسم 2024/2023.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، كشف فريق "البافاري" عن تكليف المدرب البلجيكي بالمهام الفنية، على أن يمتد عقده مع النادي حتّى 30 يونيو/ حزيران عام 2027.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: "كومباني هو نوع المدرب الذي يتناسب بشكل جيد مع فلسفة وهوية النادي في اللعب، فريقه يريد الكرة، ويريد أن يلعب كرة قدم مهيمنة وعالية الكثافة، إنه شاب، مدرب طموح يتمتع بخبرة دولية كبيرة، فهو يضع إصبعه على نبض اللاعبين عندما يتعلق الأمر باللاعبين، ويعرف بالضبط ما يجب أن يحدث على أرض الملعب".

فيما قال فينسنت كومباني: "أتطلع إلى التحدي الذي يواجهه بايرن ميونخ، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من العمل في هذا النادي، بايرن مؤسسة في كرة القدم الدولية، كمدرب، عليك أن تدافع عن شخصيتك، أحب امتلاك الكرة والإبداع، ولكن علينا أيضاً أن نتحلى بالعدوانية والشجاعة على أرض الملعب".

من يكون فينسنت كومباني؟

برز بقوة عندما كان لاعبًا في مركز الدفاع، ومثّل أندية أندرلخت البلجيكي وهامبورغ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وحقق معها عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية، وظهر في 89 مباراة مع منتخب بلجيكا خلال البطولات الودية.

بدأ المدرب، البالغ من العمر 38 عامًا، مسيرته التدريبية مع نادي أندرلخت في عام 2019، إذ تولى مهامه الفنية لثلاث سنوات، قبل أن يشرف على تدريب نادي بيرنلي ويقوده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعد موسم استثنائي عام 2023.

ومرّ كومباني بمرحلة سيئة مع نادي بيرنلي هذا الموسم 2024/2023، إذ وقع الفريق في المركز التاسع عشر على سلم ترتيب البريميرليغ برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات فقط مقابل تلقي 24 هزيمة والتعادل في 9 مباريات، ليودع دوري الأضواء ويهبط لمصاف الدرجة الأولى.